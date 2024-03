Integrante de facção criminosa é morto a tiros ao sair de bar em Balneário Camboriú

Um homem, de 31 anos, conhecido por Policiais Militares como integrante de facção criminosa, foi morto a tiros durante o início da manhã deste sábado, 23. O crime aconteceu por volta das 6h, na rua Dom Afonso, no Centro Sul de Balneário Camboriú.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e chegando no local encontrou uma mulher, testemunha do acontecimento. Segundo o relato dela, o homem era seu amigo e os dois estavam em um bar, e por volta das 3h, decidiram ir embora.

Ao sair do estabelecimento, e ir para o estacionamento, a mulher ouviu tiros e se escondeu em um veículo que estava no estacionamento, então não foi atingida. Já a vítima foi atingida pelos disparos, e caiu no chão. Ainda conforme as informações da testemunha, o homem que disparou os tiros se aproximou da vítima, e disparou outros tiros. Após a morte, o homem saiu do local.

A vítima teve óbito confirmado no local, pela equipe do Samu.

Investigação

O Jeep/Compass Limited que estava em posses da vítima foi apreendido para perícia e apresentado na Delegacia de Polícia por orientação do Delegado.

Em investigação no local, a PM conversou com os donos do bar onde a vítima estava, para ter acesso as câmeras de segurança, contudo na hora do crime, elas não estavam funcionando. A Polícia Civil, Polícia Científica e o IML estiveram no local, para prestar apoio.

Ainda conforme as informações divulgadas pela PM, ele era conhecido por ser integrante facção criminosa de Santa Catarina e tinha passagens policiais por tráfico de drogas, posse de drogas, dirigir sob o efeito de álcool, injúria, ameaça e lesão corporal.

