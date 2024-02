Jogos da Terceira Idade de Brusque reúnem mais de 70 participantes

No último sábado, 17, ocorreu a disputa do Jogos Municipais da 3° Idade de Brusque (Jasti). Ao todo, foram mais de 70 participantes que disputaram quatro modalidades. Os atletas passaram o dia na competição, que foi disputada no Clube Caça e Tiro.

Na disputa da Bocha Rafa Vollo Feminina, quem levou a melhor foi a equipe Vovó Selma, com as atletas: Arlete Imhof, Dirma Vanolli, Maria Terezinha Horner e Margarete Knihs. No masculino, a equipe São Paulo foi a campeã, com o atleta José Maurici, Claudemir Faust, Mario Zink, Vilson Boos e Valberto Dell Antonia.

No Bolão 23 Feminino, a atleta Maurina Vargas foi campeã. No masculino, o primeiro lugar ficou com João Luiz Alves. Na canastra feminina, de oito equipes participantes, a campeã foi a equipe Pinheirinho, com as atletas Regina Clemer Paza e Cristina Cestari Butchewitz.

No masculino, os campeões foram os atletas José Luiz Knihs e Valmir Vanolli, da equipe Azambuja. No Dominó Femino, a equipe Vive Selma foi ao pódio com as atletas Rosalia Lang dos Santos e Cecilia dos Santos. No masculino, a grande vencedora foi a equipe São Paulo “A”, com os atletas Ademir Severino e Nilton Clemente.

A fase microrregional do Jasti também será disputada em Brusque. O evento, segundo a Fesporte, está marcado para o dia 9 de abril, no Beneficente. Serão oito municípios participantes: Brusque, Guabiruba, Nova Trento, Botuverá, Canelinha, São João, Major Gercino e Tijucas.

