Jorginho Mello faz campanha para André Vechi em evento em Brusque

O governador Jorginho Mello (PL) esteve em Brusque neste domingo, 22, para participar de um evento da campanha do prefeito e candidato à reeleição, André Vechi (PL), na sociedade Santos Dumont. Deputados também estiveram presentes.

Entre os parlamentares, marcaram presença a deputada federal Daniela Reinehr (PL-SC) e os deputados estaduais Carlos Humberto, Ana Campagnolo e Ivan Naatz, todos do PL na Assembleia Legislativa.

“Nós sentimos no ar quando a coisa vai bem”, disse o governador, durante discurso, em referência à campanha. “Estou do teu lado”, completou, direcionando a fala a André Vechi. “Você, [André,] é o único candidato que tem o apoio do governador”.

Renata Ferreira (PL), que concorre à Prefeitura de Guabiruba, e Nene (MDB), candidato a prefeito de Botuverá, também estiveram presentes, além de presidentes de partidos da coligação de André Vechi.

Eleições 2024

O primeiro turno das eleições está marcado para dia 6 de outubro. Concorrem ao cargo de prefeito André Vechi, Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

No dia 3 de outubro, poucos dias antes da votação, o jornal O Município realiza o debate entre os candidatos, às 19h30, com transmissão em omunicipio.com.br, YouTube e Facebook do jornal.

Leia também os destaques da semana:

1. Empresa de Chapecó vence processo licitatório e vai construir novo trevo da rodovia Antônio Heil

2. Aventura inesquecível: casal de Guabiruba conquista o topo da região Sul do Brasil

3. Retorno ao Augusto Bauer é adiado, e Brusque x Amazonas será em Itajaí

4. Câmara de Brusque abre concurso público; saiba como se inscrever

5. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: