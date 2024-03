Jovem de 19 anos mantém ex-companheira e criança em cárcere privado no Norte de SC

Um homem, de 19 anos, foi preso após manter a ex-companheira e os filhos dela, duas crianças de 3 e 6 anos, em cárcere privado por três dias em Joinville. O homem foi preso nesta quarta-feira, 27.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada pela Dpcami de Joinville — Delegacia de Proteção à Criança e Mulher —, com apoio da Delegacia de Polícia de Canoinhas. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o homem.

Mulher agredida e ameaçada com arma

No último sábado, 23, o homem, suspeito de ser integrante de uma facção criminosa, com diversas passagens criminais, invadiu a casa de sua ex-companheira e a manteve, com as crianças, trancada até esta terça-feira, 26.

Durante o cárcere, a mulher foi agredida diversas vezes e constantemente ameaçada com uma arma de fogo. Essas ameaças ocorreram em frente aos filhos da vítima. A vítima conseguiu fugir e se dirigiu até a Dpcami Joinville, onde foi acolhida e solicitou medida protetiva de urgência.

Diante disso, a polícia representou pela prisão preventiva do homem, que foi preso em um conjunto habitacional no bairro Jardim Paraíso. Ele pode responder pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

A Delegacia de Polícia de Canoinhas, que estava em Joinville em razão de uma “força tarefa” que está sendo realizada na Dpcami, prestou apoio na ação.

Mais de 472 medidas protetivas solicitadas

Do início do ano até esta quarta-feira, foram solicitadas mais de 472 medidas protetivas de urgência presencialmente na delegacia. Também é possível fazer a solicitação da medida protetiva de forma on-line, através da delegacia virtual, no site https://delegaciavirtual.sc.gov.br/, possuindo a mesma validade.

