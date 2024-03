Jovem é ejetada de ônibus após colisão contra viaduto na BR-101, em Itapema

Uma jovem de 20 anos foi ejetada após um ônibus colidir contra um viaduto na BR-101, em Itapema, na noite da terça-feira, 12. O acidente aconteceu por volta das 22h45 no quilômetro 152.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local a jovem estava deitada na via com corte no braço direito.

Outro homem, de 50 anos, apresentava um corte na cabeça, suspeita de traumatismo craniano e suspeita de fratura no braço direito.

Por fim, outra mulher, de 52 anos, apresentava corte na face e nos braços, dor na região lombar e falta de sensibilidade nos braços. Todos foram levados ao hospital.

