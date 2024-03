Jovem morre após ser alvejado por disparos dentro da residência em Tijucas

Um jovem de 21 anos morreu no hospital após ser alvejado por disparos na residência em Tijucas na noite da terça-feira, 12. O crime aconteceu por volta das 21h20.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local o homem já havia sido levado para o hospital com duas perfurações no tórax.

Os vizinhos informaram que dois homens de camiseta preta e encapuzados chegaram a pé e dispararam dez vezes em direção a residência da vítima.

Foram localizados três projéteis de calibre 9 milímetros. A equipe prestou apoio nas buscas dos envolvidos, porém, até o momento, nenhum deles foi localizado.

A Polícia Civil e Científica estiveram no local e prestaram apoio à ocorrência. O homem morreu no hospital.

Segundo a PM, o homem tinha registros policiais por tráfico e posse de drogas.

