Motociclista é levado ao hospital após acidente com caminhão na Antônio Heil

Um motociclista de 25 anos foi levado ao hospital após colidir contra um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na manhã desta sexta-feira, 5. O acidente aconteceu por volta das 7h no bairro Itaipava.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Volvo VM, com placas de Itajaí, conduzido por um homem de 56 anos, e uma Honda NXR150, com placas de Nova Trento.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Já o motociclista foi levado ao Hospital Marieta com lesões leves.

“O possível causador do acidente é o condutor da motocicleta devido a falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por não manter a distância de segurança ele colidiu na traseira do caminhão”, diz o relatório da PMRv.

