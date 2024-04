Motorista colide carro contra poste na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um motorista atingiu o carro que conduzia em um poste na rodovia Ivo Silveira (SC-108), sentido Brusque a Gaspar, na manhã deste domingo, 28. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina não encontrou o condutor no local.

“O condutor não se encontrava no local, possivelmente evadiu-se para não prestar esclarecimentos”, informou a PMRv no relatório. Segundo a polícia rodoviária, não foi possível concluir detalhes sobre o acidente em razão da ausência do motorista.

A parte frontal do veículo ficou toda amassada e foram registrados danos no poste. O carro foi removido do local e levado a um pátio.

