Motorista fica ferido após caminhão colidir contra limitador de altura na BR-101, em Tijucas

Na tarde da quarta-feira, 20, o 13º Batalhão de Bombeiros Militar registrou um acidente de trânsito com atendimento pré-hospitalar na cidade de Tijucas. Na ocasião, uma carreta carregada de carvão colidiu com a parte superior da cabine em uma estrutura metálica utilizada para limitar a altura sob o viaduto.

A cabine foi projetada para trás, ficando presa à estrutura e à parte de carga do veículo. O incidente ocorreu por volta das 18h, na marginal da BR-101.

Informações

Ao chegar ao local, a equipe deparou-se com a colisão. O condutor do caminhão, que se feriu, já havia sido removido do veículo e estava sendo atendido pela equipe do Samu.

A equipe de resgate realizou a segurança da cena e a devida sinalização para evitar outros incidentes. Posteriormente, uma viatura da Autopista Litoral Sul chegou ao local para assumir o controle do tráfego e realizar a remoção do veículo acidentado.

Veja fotos:

