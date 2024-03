VÍDEO – Nuvem em formato de tornado é flagrada em Chapecó

Uma nuvem em formato de tornado foi registrada em Chapecó na manhã desta quinta-feira, 21. O fenômeno chamou atenção de diversas pessoas após ser divulgado na internet.

De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina da Epagri, o Ciram, trata-se de uma nuvem do tipo Cumulonimbus, que, neste caso, também representa o tipo de nuvem Scud Cloud.

Segundo a Defesa Civil de SC, elas se formam em áreas de aumento da umidade relativa à medida que o ar sobe durante uma tempestade. Esses tipos de nuvens são frequentemente confundidas com tornados ou trombas d’água, com base em sua proximidade com o solo.

As nuvens Scud são inofensivas e não produzem condições climáticas severas. A maior diferença entre uma nuvem Scud e uma nuvem funil é que as nuvens Scud não giram e geralmente se destacam do fundo da tempestade.

Imagem: Albert Dieison Silveiro, Delegado SAER, Froteira de Chapecó

