Projeto brusquense oferece capacitação para cuidados com cabelos afros

Com oficinas práticas focadas no corte e cuidado de cabelos crespos e afros, além do ensino de amarração de turbantes, nasce em Brusque o projeto Crespos e Negritude.

O projeto tem o intuito de promover a conscientização sobre a diversidade e inclusão, principalmente da cultura afro.

O projeto é coordenado pela produtora cultural Shayene Ferreira de Jesus. Ela destaca que a intenção é proporcionar um espaço educativo e empoderador, onde os participantes não apenas aprendem técnicas valiosas de cuidados de cabelos crespos e cacheados, mas também se engajam em uma importante discussão sobre identidade, cultura e antirracismo.

Shay esclarece ainda que a ação vem com um olhar humano. “Teremos um espaço de acolhimento e humanização para as questões relativas ao ser negro em Brusque, a compreender a sua identidade a partir da sua relação com o seu cabelo. Parece uma coisa pequena, uma coisa simples, mas o cabelo, para as pessoas negras, tem um significado muito grande,” esclarece.

Luta antirracista

Na luta contra o preconceito racial, Shay lembra a importância de todos em uma força conjunta. “A gente sempre lembra que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, e esse lugar é para todos nós. É para nós pessoas brancas, é para nós pessoas pretas, é para nós pessoas pardas, é para todos nós. É um compromisso com a cultura, com o projeto e, principalmente, com a nossa cidade,” salientou.

O projeto é direcionado para pessoas de todas as idades e aqueles interessados em aprender mais sobre a cultura e história afro. Todos vão poder participar, independente da escolaridade. De acordo com a coordenadora da ação, a intenção é ter um público diversificado, incluindo estudantes, profissionais e membros da comunidade local.

A primeira oficina ocorre em abril e logo será anunciada.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, Ministério da Cultura, e viabilizado pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 21/03)

2. Após Prefeitura de Brusque assumir gestão do parque Leopoldo Moritz, local não terá mais animais

3. Calor se despede com choque térmico e alerta em Brusque; confira a previsão

4. Quatro pessoas são presas após briga no gramado em Brusque x Avaí

5. Suspeito de estuprar duas jovens em praia de Itajaí foge da delegacia após ser preso

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: