Motoristas são hospitalizados após colisão entre carro e caminhão que transportava madeira no Alto Vale

Dois motoristas precisaram ser encaminhados ao hospital após uma colisão entre carro e caminhão, durante o fim da manhã dessa segunda-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 12h, na SC-340, rodovia 25 de julho, em Witmarsum e os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio e o Samu foram acionados para atender a ocorrência.

Chegando no local, os bombeiros encontraram uma das vítimas, a motorista do carro, presa as ferragens. Com ajuda do Samu, a mulher foi retirada do veículo, e atendida no local. Ela tinha suspeita de fratura em fêmur, na perna e também tinha ferimentos com sangramento.

Por conta da colisão, o caminhão tombou e o motorista também relatou dores pelo corpo. Ele também foi atendido no local, e junto com a outra vítima, foi encaminhado ao Hospital Dr. Waldomiro Colautti de Ibirama, para atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual também foi acionada para atendimento da ocorrência.

