Mulher fica gravemente ferida após acidente envolvendo carro e caminhão no Norte de SC

Uma mulher, de 41 anos, ficou gravemente ferida após um acidente entre um carro e um caminhão na tarde desta quinta-feira, 28, em Canoinhas, no Norte catarinense. O acidente ocorreu por volta das 14h40 na BR-280, no bairro Pedra Branca. A filha dela, de dez meses, também estava no veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as vítimas estavam em veículo Ford Ka. A mulher conduzia o veículo e, ainda de acordo com os bombeiros, foi encontrada inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

A criança, conforme os bombeiros, já se encontrava no colo de popular no momento em que a guarnição chegou no local e, segundo relatos, não estava na cadeirinha de segurança e foi ejetada para o assoalho do veículo.

Os bombeiros informaram que ela estava consciente e responsiva, com sinais vitais alterados, choro intenso e palidez. A menor foi estabilizada, sendo fornecido oxigênio. Ela foi conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento municipal de Canoinhas para atendimento medico.

O estado de saúde atual das vítimas não foi informado. O condutor do caminhão, de 38 anos, nada sofreu. O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Leia também:

1. Homem com mandado de prisão por estupro é preso na Antônio Heil, em Brusque

2. Homem tem dedos amputados após acidente com prensa hidráulica em Guabiruba

3. Do lar à colmeia: conheça o brusquense que cria minimansões para abelhas

4. Brusque realiza treino tático com ajustes no time titular

5. Após notificação do Procon, Brusque e Criciúma vão distribuir água nos jogos da final do Catarinense

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: