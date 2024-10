Mutirão de castração: saiba quando será realizada próxima ação em Brusque

O próximo mutirão de castração será realizado no dia 19 de outubro no bairro Steffen, em Brusque, e, no dia 20, no Dom Joaquim. Cães, tanto machos quanto fêmeas, serão atendidos até o peso de 20 quilos, enquanto os gatos, de ambos os sexos, serão atendidos independentemente do peso.

É imprescindível que os cães estejam com guias e os gatos em caixas de transporte. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos para o pós-operatório.

Mais de 230 castrações

No último sábado, 28, ocorreu a terceira edição do Mutirão de Castração, no bairro Limeira Baixa.

Ao todo, foram cadastrados 235 animais, mas 56 animais não compareceram. Desta forma foi realizado o procedimento em 95 cachorros (61 fêmeas e 34 machos) e 84 gatos (50 fêmeas e 34 machos). A ação aconteceu entre 7h30 e 12h, ao lado da Unidade Básica de Saúde.

Desde o início dos mutirões já foram realizadas 528 castrações de cães e gatos, em três edições.

Até o final do ano, a previsão é de que cerca de 1.300 castrações serão realizadas, com um investimento de R$ 300 mil, segundo a prefeitura.

