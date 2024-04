Natal Lira justifica voto favorável à cassação de Jocimar dos Santos, colega de partido: “Nossa amizade continua”

O vereador Natal Lira votou favorável à cassação do mandato do ex-vereador Jocimar dos Santos (DC) no começo de março. A decisão de Natal chama a atenção, pois antes os dois eram próximos, e faziam parte do mesmo partido, o qual Natal deve deixar durante a janela partidária de abril. O parlamentar justifica a decisão pelo voto favorável e garante que a amizade entre os dois continua.

Jocimar é suspeito de cobrar “rachadinha” do suplente Eder Leite (DC), que denunciou o caso ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). O ex-vereador foi preso em novembro do ano passado e ficou detido por um dia. Uma comissão processante foi aberta na Câmara e, três meses após a prisão, os vereadores decidiram cassar o mandato de Jocimar.

Natal era presidente municipal do Democracia Cristã, partido no qual Jocimar exercia a função de presidente estadual. Os dois, inclusive, levavam a mesma “marca” durante o exercício da função de vereador: o uso frequente dos chapéus de caubói.

“DC é uma família”, disse Natal

Logo após a prisão de Jocimar em novembro, membros do DC se reuniram e Natal saiu em defesa do colega de partido. Naquele momento, o vereador e então presidente municipal pediu para ninguém deixar a sigla.

“Sempre falamos que o DC é uma família. Não é agora que aconteceu este episódio que vamos pular do barco”, defendeu Natal Lira na época. Após a cassação de Jocimar, ele anunciou que se desfiliaria do DC. Ainda não se sabe a sigla que Natal irá se filiar.

“Nós temos um regimento interno que diz que o castigo à pessoa que comete um delito é a cassação de mandato. Como aconteceu este delito, não tinha como amparar [o Jocimar]. Sempre falei: pode ser meu irmão ou meu pai, se fez errado vai pagar pelo erro”, justifica o vereador ao jornal O Município.

Amizade mantida

Questionado sobre a diferença de posicionamentos que teve no dia da reunião entre membros do DC e no dia da votação pela cassação, Natal relata que, no encontro partidário, ainda não se tinha ideia da dimensão da situação, pois ocorreu logo após a prisão de Jocimar.

“Quando a reunião aconteceu, não estávamos por dentro de nada, pois foi nos primeiros dias [após a prisão]. Não se sabia o que a Justiça iria determinar. Quando veio o parecer favorável à cassação, foi difícil ter outra opinião”, explica.

O último contato que os dois tiveram, segundo Natal, ocorreu no dia 25 de novembro. Posteriormente, em meio à prisão, Jocimar foi afastado do mandato por ordem da Justiça. Além disso, o então parlamentar não poderia conversar com outros vereadores.

“Éramos do partido e bons amigos. A nossa amizade continua, mesmo com minha saída do partido e ele continuando. Partido é uma sigla, amizade é outra coisa”, ressalta Natal. A esposa de Jocimar, Cidineia dos Santos, assumiu a presidência estadual do DC. O pastor Cristofer Nunes é o novo presidente municipal do partido.

O DC, que passa por reformulação, se prepara para disputar as eleições de outubro. O pré-candidato a prefeito da sigla é o ex-procurador-geral Danilo Visconti. A legenda também deve contar com candidatos a vereador. Mesmo com a cassação, o grupo de Jocimar segue no comando do partido. O ex-vereador é próximo do presidente nacional do DC e ex-presidenciável José Maria Eymael.

