Núcleo de Gestão Ambiental da ACIBr promove 2º Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente em Brusque

O Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), promove o 2º Passeio Ciclístico pelo Meio Ambiente, no domingo, 29.

O evento, com intuito de conscientização ambiental através do esporte, tem início às 8h30, com concentração no estacionamento do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CESCB). O passeio também é alusivo ao Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro.

O coordenador do Núcleo, Valter Floriani, convida a todos a participarem do evento.

“Será uma atividade de lazer para toda a família. A concentração no estacionamento do Centro Empresarial será a partir das 8h com a saída às 8h30. O passeio terá por volta de 1h e passará pelas principais ruas do centro da cidade. Ao final teremos sorteio de brindes para os participantes”, falou.

O evento é uma realização do Núcleo de Gestão Ambiental da ACIBr em parceria com a Loja Ali´s Bike.

