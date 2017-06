A semana está terminando com a ação do tempo seco por toda a região de Brusque, sendo que pelo sétimo dia seguido, não temos registro de chuvas em nosso município. A sexta-feira,16, teve uma madrugada menos fria em relação aos dias anteriores, mínimas oscilaram valores que ficaram entre 15ºC e 16ºC em nossa cidade, com aquecimento na parte da tarde, máximas com picos de 25ºC. O vento que soprou do quadrante Nordeste, teve rajadas de 16 km/h, observado na minha estação fixada no Bairro Santa Luzia. Tendência de um final de semana bem aproveitável sem chuva, com certo aquecimento nas temperaturas.

O FRIO RETORNA?

Sim, esse calorzinho do fim de semana é rápido. Na semana que vem voltamos a ter dias com temperaturas de inverno, segundo informações obtidas junto aos meteorologistas.

A seguir estão os dados das temperaturas extremas de hoje,16, registrado por minhas estações em Brusque e região: