Orquestra de Câmara do Cescb realiza últimas apresentações de 2024 em Brusque

A Orquestra de Câmara do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) realiza nesta semana o último concerto de 2024. A primeira apresentação ocorre na noite deste sábado, 21, no teatro do Centro Empresarial, e iniciou por volta das 19h10. A próxima exibição do concerto será neste domingo, 22, às 10h30, no mesmo teatro.

As apresentações são gratuitas e os ingressos para o concerto de domingo podem ser adquiridos por meio do site sympla.com.br.

Neste sábado, o teatro estava lotado para a apresentação. Os apreciadores da música clássica puderam aproveitar o repertório que contou com grandes nomes da música clássica, sob a regência do maestro Isaque Lacerda.

O maestro explica que o repertório das últimas apresentações é do período Barroco, com compositores bastante representativos, como Vivaldi, Bach e Corelli, este último menos conhecido na atualidade, mas que foi bastante famoso à sua época.

Corelli, aliás, foi escolhido para o encerramento, com um concerto composto para ser executado na noite de Natal.

O projeto da Orquestra de Câmara e Escola de Música do Cescb foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e surge com uma proposta inovadora: mantém-se uma orquestra profissional ao mesmo tempo em que atua na formação de novos músicos, por meio de cursos gratuitos ofertados à população.

O presidente do Centro Empresarial, Edemar Fischer, avalia positivamente o projeto, que oportuniza que 25 crianças possam ter aulas de música gratuitamente, e destaca que isso só é possivel porque as empresas de Brusque estão ajudando financeiramente, destinado parte de seu imposto de renda para o financiamento das atividades.

Neste ano, já foram realizados diversos concertos, todos com casa cheia. Na prática, aproximadamente mil pessoas prestigiaram as apresentações.

Sobre o trabalho ao longo do ano, o maestro avalia de forma bastante positiva. “É um grupo profissional e a gente tem crescido como profissionais neste segmento, desenvolvendo repertório. O saldo do nosso trabalho foi muito positivo, e a gente vai com certeza dar continuidade”.

São apoiadores do projeto as seguintes empresas: Havan, Latina Têxtil, CMJ Textil, Diklatex Industrial Textil , Tinturaria Florisa, Supermercados Archer, Zen Indústria Metalúrgica,Tecelagem Atlântica, Vetor Automotivos, Z5 Digital, Hipertêxtil, Casa Porto Franco, Rohden Portas e Painéis, Rohden Vidros, Plásticos Zanotti, Guabifios Produtos Têxteis e Aviamentos Brusque – Linhas Ffilotex e Linhas Trichê.

A captação de recursos para manutenção do projeto, no entanto, continua no ano que vem, para que possa haver continuidade das atividades.

