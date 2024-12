A previsão do tempo é sempre um assunto que desperta grande interesse, especialmente aos fins de semana, quando muitas pessoas planejam atividades ao ar livre.

Pensando nisso, esta edição traz informações detalhadas e esclarecedoras sobre as condições climáticas previstas para este domingo, 22, oferecendo aos moradores de Brusque e região, um panorama completo do que esperar ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, é importante considerar a possibilidade de chuva e assim planejar com cautela os compromissos externos.

Embora não seja esperado um cenário totalmente adverso, o risco de instabilidades faz parte das expectativas, o que reforça a necessidade de atenção.

Para garantir uma análise precisa e confiável, contamos com o respaldo técnico do meteorologista Leandro Puchalski.

Mais adiante, você confere a íntegra da nota então emitida pelo especialista, disponibilizada logo abaixo da foto.

O tempo no domingo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Este boletim tem por objetivo, informar os moradores de Brusque e região sobre as condições do tempo então previstas para este domingo.

Para aqueles que planejam atividades externas, é importante considerar o risco de chuva, embora o cenário não indique uma instabilidade prolongada ou totalmente adversa.

De acordo com os modelos meteorológicos mais recentes, o dia promete ser será marcado por períodos de maior nebulosidade, intercalados por algumas aberturas de sol.

Há uma tendência sinalizando pancadas de chuva, sobretudo durante a tarde, o que exige atenção por parte dos moradores.

No que diz respeito às temperaturas, o dia não será de calor intenso.

Os termômetros devem registrar máximas entre 26°C e 28°C na maioria das cidades do Vale do Itajaí-Mirim, mantendo-se, portanto, abaixo dos 30°C.

Sendo assim, o cenário climático deste domingo apresenta uma alternância entre momentos de tempo seco e chuvas ocasionais.

Esta análise, pois, foi baseada nas mais recentes atualizações dos modelos climáticos, trazendo informações confiáveis para auxiliar no planejamento do seu dia.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva, acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer deste domingo, registrado em diferentes locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

