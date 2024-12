Motorista perde controle do veículo e colide em muro na rodovia Antônio Heil

Uma mulher precisou ser encaminhada ao hospital após perder o controle do carro que dirigia e colidir em um muro na rodovia Antônio Heil, no bairro Nova Brasília, em Brusque. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 22.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 5h, a vítima foi encontrada deitada no chão e recebendo atendimento de pessoas que passavam pelo local.

Colisão em muro na rodovia Antônio Heil

A vítima relatou que estava conduzindo o carro quando perdeu o controle e o veículo colidiu em um muro na rodovia Antônio Heil. A vítima estava consciente, mas confusa e apresentava ferimento na mandíbula, fratura na parte inferior da arcada dentária, além de contusões e escoriações no tronco.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, sendo necessário curativo compreensivo no corte e restrições de movimento na coluna com colar cervical e a maca rígida, além de controle de hipotermia com a manta aluminizada. A mulher foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Azambuja para receber atendimento médico.

