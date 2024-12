GALERIA – Como foi a inauguração do Projeto Caminho das Abelhas no Parque das Grutas de Botuverá

Na manhã deste sábado, 21, foi inaugurado o Projeto Caminho das Abelhas no Parque das Grutas de Botuverá, um espaço dedicado à educação ambiental e à valorização da biodiversidade.

O projeto conta com 10 quiosques, cada um representando uma das 10 espécies de abelhas selecionadas, além de duas colmeias por espécie.

O ato de inauguração contou com a presença do prefeito Alcir Merízio e do vice-prefeito Valmor Costa, sendo fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A atração do Caminho das Abelhas une preservação ambiental, conhecimento e turismo sustentável em Botuverá.

