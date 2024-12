VÍDEO – Avião de pequeno porte cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Um avião de pequeno porte caiu no Centro de Gramado (RS) na manhã deste domingo, 22. O acidente ocorreu na Avenida das Hortênsias.

De acordo com publicação do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o Corpo de Bombeiros já atua na ocorrência.

Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do @governo_rs. — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) December 22, 2024

Segundo informações do Portal CNN, a aeronave sairia de Gramado com destino a Jundiaí, em São Paulo.

Ainda não há informações do que teria ocasionado a queda e se há pessoas feridas.

