Padrasto é preso por armazenar conteúdo pornográfico de enteada de 15 anos em Jaraguá do Sul

No início da tarde desta terça-feira, 2, um idoso, de 63 anos, foi preso por armazenar conteúdo pornográfico de sua enteada, de 15 anos, em Jaraguá do Sul. De acordo com a Polícia Militar (PM), os familiares da vítima afirmaram que ela sofre de esquizofrenia.

Aos parentes, a adolescente contou que estava sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto. Em conversa com o homem, ele confirmou ter fotos e vídeos da enteada tomando banho, justificando ter fetiche por meninas mais novas, mas negou ter abusado dela.

Assim, o homem mostrou os vídeos em seu celular por livre e espontânea vontade. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Leia também:

1. Atleta brusquense realiza sonho de participar da Corrida Internacional de São Silvestre

2. Filme que conta história da banda Mamonas Assassinas chega aos cinemas de Brusque; confira horário das sessões

3. Jovem fica preso às ferragens após acidente envolvendo carro e caminhão no Primeiro de Maio, em Brusque

4. Veja ranking de nomes de bebês mais registrados em Brusque e região em 2023

5. Guabiruba acumula 132 mm em poucas horas; saiba até quando teremos chuva

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: