Identificado corpo de homem encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau

Foi identificado como Breno Fonteles dos Santos, o homem que foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, na manhã desta quarta-feira, 3. Breno tinha 27 anos e estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro de 2023.

Segundo as informações, ele era natural do Pará, e estava passando o réveillon na Avenida Beira Rio em Blumenau.

Por conta da morte dele, a irmã Brenda, está organizando uma vaquinha para levar o corpo de volta para o Pará. Qualquer valor está sendo aceito e pode ser enviado para o Pix pelo número de telefone (91) 9 8987-4464.

Corpo encontrado

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica foram acionadas. Os bombeiros foram chamados por volta das 7h30 na rua São Bento, próximo ao Anel Viário Norte, no bairro Vorstadt.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar usou uma moto aquática e realizou o resgate e o reboque do corpo, enquanto a equipe do caminhão efetuou a extração do rio, por intermédio do porto de uma empresa de processamento de areia, localizada na rua República Argentina.

A Polícia Científica foi até o local para recolher o corpo. As causas da morte ainda não foram informadas.

