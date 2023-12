Pai morre afogado após salvar filhas em praia do Norte de SC

No início da noite desta segunda-feira, 25, um homem, de 44 anos, morreu afogado após salvar as filhas na praia de Balneário Barra do Sul, no Norte Catarinense. A vítima foi identificada como Edson Barbosa, natural de Joinville.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, as filhas da vítima, de 13 e 19 anos, caíram em uma corrente de retorno. Nisso, Edson e seu genro entraram na água para realizar o resgate. Ambas as meninas foram resgatadas, mas ele acabou submergindo, sem retornar à superfície.

O local do afogamento estava a 2,75km de distância do posto de guarda-vidas mais próximo.

Em contato dos bombeiros, a aeronave Águia 01, que estava em outra ocorrência em Araquari, foi acionada. Durante o sobrevoo, Edson foi encontrado em uma área de arrebentação, boiando, quando foi resgatado por um tripulante.

Após ser levado para areia, os bombeiros iniciaram o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na vítima, que estava em grau 6 de afogamento, sofrendo uma parada cardiorrespiratória, mas sem sucesso.

O enterro de Edson Batista foi realizado nesta quarta-feira, 27.

