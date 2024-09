Parte do teto cede e atinge crianças em creche de Garuva, no Norte catarinense

Parte do reboco do teto cedeu, resultando na queda de massa que atingiu três crianças que estavam dormindo na Creche Frei José Bertoldi, em Garuva. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 19.

Segundo a Secretaria de Educação de Garuva, o incidente aconteceu na sala 1 da creche. Apesar da queda da massa, as crianças não sofreram ferimentos graves, apresentando apenas escoriações leves.

Imediatamente após o ocorrido, os técnicos de segurança do trabalho, o engenheiro responsável e a secretária de educação foram acionados e compareceram à instituição para avaliar a situação.

Os pais responsáveis das crianças foram notificados rapidamente e, junto com a gestora da creche, Denise Romanzini, foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por meio de um veículo da educação, onde as crianças receberam atendimento médico.

Na UPA, foram realizados exames e raios-X, todos assegurando que não havia lesões significativas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Garuva solicitou ao Serviço Social Escolar o acompanhamento das famílias, oferecendo suporte e averiguando as necessidades emergenciais. Uma assistente social esteve presente na UPA, garantindo o acompanhamento contínuo das crianças e suas famílias.

A gestora da Creche Frei José Bertoldi comunicou que todas as crianças estão bem e que a estrutura da instituição foi cuidadosamente avaliada, não apresentando riscos imediatos. Informou ainda que o conserto do teto já está em andamento, com um pedreiro retirando todo o reboco para garantir a segurança total do ambiente.

Após uma avaliação minuciosa, não foram encontradas infiltrações, rachaduras ou qualquer indício que justificasse o ceder do reboco.

A SME ainda informou que continuará a monitorar a situação e manterá a comunidade informada sobre quaisquer atualizações. “A segurança e o bem-estar das nossas crianças são prioridades inegociáveis”, afirma a secretaria em nota.

