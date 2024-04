Pedestre morre atropelado por caminhão na BR-101, em Araquari

Um pedestre morreu atropelado na BR-101 em Araquari no fim da madrugada desta segunda-feira, 8. A vítima era um homem de 26 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 75 no sentido sul por volta das 5h45. O homem foi atropelado por um caminhão Volkswagen Constellation 24.280, com placas de Itajaí. O motorista saiu ileso.

Conforme a Arteris Litoral Sul, a faixa esquerda da rodovia foi interditada após o acidente. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 7h45.

O pico de congestionamento registrado foi de três quilômetros. Ainda segundo a Arteris, o trânsito foi normalizado por volta das 8h.

A identidade da vítima e a dinâmica do acidente não foram informadas.

