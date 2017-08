Apesar da nebulosidade se fazer presente pelos céus de Brusque tanto no sábado quanto neste domingo, o tempo prevaleceu seco por toda a nossa região nestes dois dias. Algumas aberturas de sol foram observadas na tarde de hoje,06, sempre na presença de muitas nuvens.

As temperaturas de um modo geral, ficaram dentro de um patamar ameno pelo dia, com certo friozinho na madrugada/amanhecer, quando minhas estações registraram valores mínimos na casa dos 13ºC. Já as máximas não passaram da marca de 21ºC em nosso município.

Abaixo trago as temperaturas extremas deste domingo,06, verificadas em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,7ºC com 22,3ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

13,7ºC com 21,5ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

13,9ºC com 20,7ºC /Bairro Centro/Brusque

13,4ºC com 20,0ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

11,2ºC com 17,6ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos: