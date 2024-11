Professores recebem certificado de curso de empreendedorismo infantil em Brusque; saiba quem são

Na quinta-feira, 7, professores da rede municipal receberam os certificados do curso de empreendedorismo infantil. A entrega ocorreu no Salão Nobre da prefeitura.

Na ocasião, o prefeito de Brusque, André Vechi, o vice-prefeito, Deco Batisti, a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, o presidente do Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Valter Kohler, além da secretária de Educação, Franciele Mayer compuseram a mesa de trabalho.

Projetos

A professora Milene Tavares, idealizadora do projeto, apresentou ele para os 30 professores formados. Na sequência, foi lançado o livro “As Aventuras de Luiza no Mundo do Empreendedorismo”, ilustração infantil que conta a trajetória do projeto e tem como protagonista a aluna Luiza.

Durante o cerimonial, a professora do Centro de Educação Infantil Tia Denise, Gislaine Zancanella deixou seu testemunho sobre o curso.

“Esse aprendizado não impactou só minha vida, mas também a da minha filha e de toda a minha família. Eu tenho muito orgulho da educação pública! É emocionante poder compartilhar esse conhecimento com colegas e envolver toda a escola nesse tema. Iniciativas assim são extraordinárias e mostram como é importante valorizar e capacitar os servidores”.

A professora Milene autora do livro, em colaboração com a ilustradora, monitora Ana Gobatto, relembra que o projeto foi criado devido ao interesse da aluna. “Tínhamos um projeto na escola e então a Luiza perguntou, ‘poderíamos vender isso por quantos, pro?’, e dessa dúvida tão simples surgiu esse projeto que engloba toda a rede municipal”.

Para finalizar o ato, os certificados foram entregues para os professores que, agora, vão avançar ainda mais com o empreendedorismo dentro de nossas escolas. “Essa é a primeira turma que formamos”, comenta a secretária da pasta.

“O trabalho continua daqui e queremos que cada vez mais nossos profissionais tenham conhecimento em diversas áreas distintas para levar e aplicar esses conhecimentos na prática.

Nesta primeira formação, os seguintes professores garantiram o diploma:

Amanda Zancanaro

Andréia Ibers da Silva Bertoldi

Daiane de Novaes Merlo

Daniela Carvalho Matter de Moura

Daniella Gonçalves Oliveira

Gislaine Braz de Oliveira

Graciano Kreusch

Grazielle Gonçalves de Jesus Rossi

Helena Alves da Silva Burigo da Costa

Irene da Conceição Cunha

Juliana Soares Ferreira

Luciana da Silva Lapa

Luciani Mara Floriani

Lucinéia Scalvin

Carla Jaqueline Bette

Caroline Wisbeck

Fabianna Miranda das Chagas

Gislaine Zancanella

Mariane Maia Siqueira

Maristela de Sousa Facchini

Marlise Raquel Zen Voltolini

Miriam Leda Soares

Pamela Ribeiro da Silva

Sidneia Carla França

Silvania Leal de Souza Silva

Suelen Pereira Gattis

Terezinha de Souza Silva

Thaynara Thais Wippel

Viviana Raux Lasch

Feira Empreender

O curso, que iniciou em junho deste ano, finalizou agora em novembro com a certificação dos profissionais.

Durante a programação, os professores já aplicaram metodologias com os alunos que resultaram em diversos projetos que serão comercializados no próximo sábado, 9, na Feira Empreender, das 8h às 12h, na Praça Barão de Schneeburg, centro de Brusque.

“Nossos alunos estarão no local esperando toda a comunidade para participar do nosso evento e mostrar para a população que nossos alunos já estão aprendendo a empreender e gerenciar o dinheiro”, convida a secretária de Educação.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: saiba o que muda no fim de semana após a chuva

2. Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

3. Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: