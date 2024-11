VÍDEO – Caminhão pega fogo e interdita BR-101, em Palhoça; filas chegam a 11 quilômetros

Na manhã desta sexta-feira, 8, um caminhão pegou fogo na BR-101, em Palhoça, e interditou a rodovia a partir do quilômetro 238. As filas no trecho chegaram a 11 quilômetros, por volta das 8h.

A Arteris Litoral Sul atua no local do acidente, que aconteceu por volta das 6h30. Segundo a concessionária, há o bloqueio total da pista sentido Porto Alegre. Não há previsão de liberação.

Já no sentido Curitiba as faixas estão liberadas e não há fila. Não há informações de vítimas.

Assista ao vídeo do incêndio na BR-101, em Palhoça

