Quatro pessoas são presas no Paraná após assassinato de homem em lavação de Itajaí

Um homem foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo em Itajaí, na tarde de quinta-feira, 26. Após o crime, quatro pessoas foram presas no estado do Paraná, suspeitas de terem participado do homicídio.

A vítima, de 32 anos, era natural de Guarapuava, no Paraná, e possuía dois mandados de prisão em aberto no estado do Paraná por envolvimento em roubos. Os criminosos foram detidos no município de Guaratuba, divisa com o estado de Santa Catarina.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de disparos de arma. No local, os agentes constataram que um homem havia sido alvejado dentro de uma lavação, na avenida Osvaldo Reis. A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ainda no local por conta dos ferimentos.

As equipes da PM passaram a investigar o caso em busca de identificar os autores. Conforme o relatório da Polícia Militar de Itajaí, a partir de imagens de sistemas de monitoramento, foi possível constatar que quatro suspeitos chegaram no local em duas motocicletas, dois deles desembarcaram com armas nas mãos, foram até a vítima e efetuaram diversos disparos, enquanto os outros dois permaneceram na motocicleta aguardando o retorno dos demais autores.

Logo em seguida os suspeitos deixaram o local, no caminho abandonaram as motocicletas e continuaram a fuga em um Volkswagen Virtus. Trabalhadores saíram correndo do local no momento do crime.

Fuga

Os policiais militares continuaram as buscas até localizarem o veículo suspeito abandonado em uma via pouco movimentada no bairro Cordeiros. Novas diligências permitiram constatar que os suspeitos continuaram a fuga utilizando outro veículo, um Ford Focus prata.

Utilizando esse outro veículo os envolvidos deixaram Itajaí, acessaram a BR-101 e continuaram a fuga em direção ao Norte de Santa Catarina.

Em conversa com outros órgãos de segurança, foi identificado que os homens haviam trocado novamente de veículo e passaram a utilizar um Chevrolet Vectra.

Ainda segundo o relatório da PM de Itajaí, todas as informações levantadas foram compartilhadas com outras unidades da PM do Norte do estado, que passaram a monitorar as rodovias. Assim, agentes do município de Garuva, com apoio de uma aeronave do Batalhão Aéreo da Polícia Militar, localizou o veículo transitando na rodovia em direção ao estado do Paraná.

Abordagem

Os suspeitos tentaram fugir dos policiais, mas foram abordados em Guaratuba. Quatro dos cinco ocupantes do veículo foram abordados e presos. Já o motorista fugiu em direção a uma região de mata e até o momento não foi localizado, segundo o relatório da PM.

Os suspeitos abordados foram presos por homicídio qualificado e adulteração de sinal ou característica de veículo automotor. Os veículos utilizados na fuga foram todos localizados submetidos à exame pericial pela Polícia Científica.

