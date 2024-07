Relatório de balneabilidade: confira pontos próprios para banho em Santa Catarina

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou nesta segunda-feira, 1º, o relatório de balneabilidade referente ao mês de junho. De acordo com as coletas realizadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no Litoral catarinense, 171 estão próprios para banho, o que representa 71,85%.

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA contempla 28 municípios litorâneos e mais de 100 praias e/ou balneários do Sul ao Norte de Santa Catarina.

Confira alguns pontos de balneabilidade:

Itajaí

PRAIA BRAVA (Ponto 03)

AV. JOSÉ M. VIEIRA EM FRENTE A RUA DOCA REBELLO – PRÓPRIA

PRAIA BRAVA (Ponto 04)

FTE À SAÍDA DA LAGOA, R. JOSÉ MANOEL C. SILVA – PRÓPRIA

PRAIA BRAVA (Ponto 05)

Frente ao Posto Salva Vidas 11 – PRÓPRIA

PRAIA DE CABEÇUDAS (Ponto 01)

FRENTE A RUA QUINTINO BOCAIÚVA – PRÓPRIA

PRAIA DO ATALAIA (Ponto 02)

FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS – PRÓPRIA

Itapema

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 01)

Rua 113 – IMPRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 02)

Rua 149 – PRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 03)

Rua 227 – PRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 04)

Rua 319 – PRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 05)

Rua 205 – IMPRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 07)

Rua 129 E 1 – sul do rio Bela Cruz – PRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 08)

Rua 261 – PRÓPRIA

PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 09)

Rua 163 – PRÓPRIA

PRAIA DO PORTO (PONTO 10)

FTE RUA 1100 – PRÓPRIA

Navegantes

PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 02)

FRENTE À RUA 8150-POSTO 7 SALVA VIDAS – PRÓPRIA

PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 03)

FRENTE A RUA JULIA C. DO NASCIMENTO – PRÓPRIA

PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 04)

FOZ DO RIO GRAVATÁ – IMPRÓPRIA

PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 05)

Frente à avenida João Sacavem – PRÓPRIA

Penha

PRAIA ALEGRE (Ponto 01)

FRENTE À TRAV. PARTICULAR MARCELO DOS SANTOS – IMPRÓPRIA

PRAIA ALEGRE (Ponto 02)

FOZ DO RIO PIÇARRAS – IMPRÓPRIA

PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 03)

FTE R. INÊS DE SOUZA – PRAIA DO QUILOMBO – PRÓPRIA

PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 04)

FTE R. BLUMENAU, 5450 – PRAIA DA FORTALEZA – IMPRÓPRIA

PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 05)

EM FRENTE À RUA MARIA EMÍLIA COSTA – IMPRÓPRIA

PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 11)

EM FRENTE À RUA ANTONIO ANICETO DA COSTA – PRÓPRIA

PRAIA DA SAUDADE (Ponto 06)

NA ENTRADA DA PRAIA – PRÓPRIA

PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 10)

EM FRENTE À RUA ARNO BECKER – IMPRÓPRIA

PRAIA GRANDE (Ponto 08)

PRÓXIMO AS PEDRAS – PRÓPRIA

PRAIA VERMELHA (Ponto 09)

FRENTE À RUA PRINCIPAL DE ACESSO – PRÓPRIA

PRAINHA DA PENHA (Ponto 07)

FRENTE À RÓTULA DE RETORNO (BACIA DA VOVÓ) – PRÓPRIA

Divulgação da Balneabilidade

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto e o relatório de balneabilidade. À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

O relatório de balneabilidade do mês de junho com todas as informações da pesquisa podem ser conferidas na íntegra neste link.

