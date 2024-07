O suplente de um vereador morreu em um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta na rodovia SC-417, em Garuva, no Norte catarinense, na noite de domingo, 30. A vítima, Sérgio Reis Nobre da Silva, de 49 anos, conduzia a bicicleta.

Sérgio era natural de Engenheiro Beltrão (PR), mas morava em Garuva. Na cidade catarinense, concorreu ao cargo de vereador em 2020, sendo eleito para suplente pelo Partido Liberal (PL).

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h15, no quilômetro 11 da SC-417. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava no meio da rodovia, caída, com várias fraturas na cabeça e nas pernas, e sem sinais vitais.

O motorista do carro, um Renault Sandero, relatou que, ao fazer uma ultrapassagem, se deparou com o ciclista sem sinalização no meio da pista.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro sofreu danos no capô, para-brisa dianteiro, parachoque dianteiro, para-lamas dianteiro e lanterna dianteira direita.

O motorista do Sandero realizou o teste do etilômetro, que marcou 0 para influência alcoólica.

A PMRv ficou responsável pela cena. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal estiveram no local.

