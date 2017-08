Arriba, arriba. Num ritmo latino, uma festa reuniu um bocado de gente fina para apresentar uma sequência de pratos típicos do continente. Uma viagem por diversos países, extraindo de cada um, sua essência à mesa, no comando do chef Junior Schmitz. A Festa Latina agitou o Zehn Bier German Pub na sexta-feira, 11, com Gabriel Sosa soltando a voz no palco, e o DJ Kako Rodrigues esquentando a pista de dança.

Confira nas fotos de Guilherme Zucco quem passou pela festa: