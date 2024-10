Rua de acesso à Antônio Heil e à nova ponte do Centro está bloqueada devido a obras de revitalização da rodovia

Parte da rua Marcílio Dias, no Centro de Brusque, está bloqueada por causa de obras de revitalização da rodovia Antônio Heil (SC-486). A via dá acesso à rodovia e também à nova ponte do Centro, a ponte Arquiteta Andrea Patrícia Volkmann.

Ao jornal O Município, o engenheiro Alex Fabiano Gonçalves, responsável pela Secretaria de Infraestrutura Estratégica, afirma que o trecho está interditado para a equipe finalizar o recapeamento asfáltico na via. Ele prevê que até o fim desta quinta-feira, 3, o trecho esteja liberado.

O desvio temporário, para quem deseja acessar a ponte, está sendo feito por baixo do viaduto, no sentido Mont Serrat, com retorno provisório. A sinalização é feita pela empresa responsável pela obra, em conjunto com a Diretoria de Trânsito.

“Esse desvio pode sofrer adequações temporárias conforme a necessidade da obra. Tudo isso faz-se necessário em virtude das obras de melhorias do sistema viário da rodovia e acessos ao entorno do viaduto e a ponte”, finaliza.

