Secretário de Turismo de Brusque faz balanço sobre a Fenarreco e revela que mais de 70 mil pessoas passaram pela festa

Pavilhão cheio e muita diversão! Assim foi a Fenarreco de Brusque neste sábado, 19. O movimento começou cedo, por volta das 16h, e continuou até a noite. Conforme esperado pela organização, o pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof recebeu um grande público, mas não houve registros de incidentes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Valdir Walendowsky, conversou com o jornal O Município sobre o evento. Segundo o secretário, mais de 70 mil pessoas já passaram pela ‘festa mais gostosa do Brasil’.

“O número impressiona! Todos gostaram do evento, das opções de alimentação, da limpeza, da organização e da rapidez no pagamento. Estamos muito felizes com os elogios, que são sinal de que estamos fazendo um bom trabalho. Tudo isso é muito significativo”.

Questionado sobre o público presente na noite deste sábado, Valdir comentou que a movimentação está excelente e pode até se assemelhar à do último sábado, quando o pavilhão registrou lotação máxima.

“As pessoas continuam entrando e estamos sempre monitorando. Nada impede que isso (lotação) aconteça novamente. Se ocorrer, será mágico. É um sinal de que a festa foi um sucesso e recebeu o prestígio que merecia. Com a entrada gratuita este ano, o evento se tornou mais democrático e acessível, o que se refletiu nas catracas”, completou.

Entretanto, não foram apenas as catracas que se movimentaram bastante neste sábado. O evento também contou com apresentações animadas de grupos de danças alemãs, que animaram o público. Além disso, as brincadeiras típicas trouxeram ainda mais agitação à festa.

No pavilhão superior, a festa começou com a banda Hipnose, por volta das 21h. A pista já estava cheia, repleta de festeiros bem trajados se divertindo. As danças coreografadas e os copos de chopp em mãos foram detalhes que chamaram a atenção. Na frente do palco, crianças pulavam e dançavam com segurança.

Programação

Domingo, 20

11h – Abertura dos portões

Pavilhão Cultural:

11h – Momento Cultural Amigos do Canto Alemão

12h15 – Concurso Comendo Rollmops

12h30 – Musical Master

15h – Momento Cultural Grupo Alle Tanzen Zusammen

15h30 – Banda Estrela de Ouro

16h30 – Entretenimento

18h30 – Escolha da Rainha da 38ª Fenarreco

20h – Banda Champagne

23h – Encerramento

Restaurante:

12h – Sandro e Wilson

17h – Momento Cultural Grupo Folclórico Tutti Buona Gente

Leia também os destaques da semana:

1. Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

2. Casal de Brusque transforma Fiat Doblô em motorhome e percorre 65 mil km pela América do Sul

3. Projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá segue sem movimentação na Câmara dos Deputados

4. Hospital Azambuja anuncia aquisição de robô da Vinci para cirurgias em Brusque

5. Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil pode começar ainda em outubro

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: