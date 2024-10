A 37ª edição da Fenarreco se aproxima do seu encerramento neste domingo, 20, e as previsões meteorológicas para Brusque prometem condições predominantemente favoráveis para as atividades ao ar livre.

Diante disso, aqueles que desejam aproveitar o último dia de festa na cidade podem contar com uma expectativa meteorológica otimista.

No entanto, é importante estar atento, pois apesar da tendência sinalizar aberturas de sol ao longo do dia, há risco de chuviscos, especialmente no turno da manhã e à noite.

Respaldo do meteorologista

Nossa coluna buscou a opinião do meteorologista Piter Scheuer, que nos forneceu esclarecimentos sobre a situação climática esperada neste domingo.

Você pode conferir o boletim completo e todos os detalhes na nota, exposta logo após a foto.

Brusque no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

As previsões climáticas para este domingo em Brusque trazem boas notícias, especialmente para quem deseja aproveitar o último dia da Fenarreco.

As mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, então, indicam a predominância maior de tempo seco ao longo do dia, com aberturas de sol.

No entanto, é importante lembrar que há risco de chuviscos, especialmente durante o decorrer da manhã e à noite, devido à variação de nuvens trazidas pela umidade vinda do oceano.

As temperaturas diurnas devem se manter agradáveis, variando entre 23°C e 27°C, conforme a presença do sol.

Se as nuvens permitirem períodos mais longos de céu aberto, os termômetros podem ultrapassar os 25°C; caso contrário, podem ficar abaixo desse patamar.

Brusque na próxima semana

Para a próxima semana, o cenário muda um pouco. Na segunda-feira, há um aumento do risco de chuva, com maior cobertura de nuvens e poucas aparições do sol.

A precipitação pode ocorrer em qualquer momento, e as temperaturas devem variar entre 23°C e 25°C.

Já na terça-feira, espera-se um aquecimento mais significativo, diante dos termômetros podendo se aproximar dos 30°C. Esse dia deverá sinaliza apresentar mais aberturas de sol.

Monitoramento

Essas previsões refletem as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a ajustes conforme novas informações surgem.

Continuaremos monitorando as condições e traremos novidades sempre que houver mudanças relevantes.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição deste domingo, apresentamos agora as informações sobre o monitoramento climático realizado na região de Brusque durante a madrugada.

A tabela a seguir exibe as temperaturas mínimas, então registradas logo após o amanhecer, para cada localidade listada em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuvas no período monitorado, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado em azul.

Fotos dos leitores

Para finalizar com chave de ouro, não perca as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem revela a essência única deste domingo, capturando com perfeição os primeiros momentos do dia em cada local destacado nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas belas paisagens.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

