Seis pessoas são presas em Brusque por envolvimento em furtos de bancos

Seis pessoas foram presas em Brusque neste domingo, 21, por furtos em agências bancárias. Os crimes foram cometidos em Gaspar, Blumenau e Ilhota durante a última semana.

A ação aconteceu após o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) receber informações de movimentações suspeitas perto de caixas eletrônicos na região. A equipe interceptou um Volkswagen Gol no estacionamento de uma farmácia na rua Dorval Luz, bairro Santa Terezinha, por volta das 11h30.

Em busca veicular, os policiais encontraram uma quantia considerável de dinheiro e materiais não convencionais, como fitas e chapas metálicas, que são usados para manipular caixas eletrônicos e extrair envelopes de depósito.

Com a colaboração dos bancos, a PM confirmou o uso indevido dos materiais encontrados. No total, foram recuperados R$ 3.643 em dinheiro, uma nota de 100 soles peruanos, um cheque de R$ 422, três aparelhos celulares e a chave do veículo.

Os suspeitos, três homens com idades de 47, 31 e 27 anos, e três mulheres com idades de 36, 31 e 25 anos, foram conduzidos à delegacia para as devidas providências.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Influenciadora de Brusque entrega apartamento para mulher que venceu sorteio

2. Pergolado com trepadeiras jade vira atração em Guabiruba

3. Saiba qual deve ser o valor do salário mínimo após reajuste em 2025

4. Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque anuncia nova delegada

5. Conheça os personagens que deram nome às escolas municipais de Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: