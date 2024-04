Polícia do Paraná prende ex-presidente da Câmara de Timbó, condenado por homicídio

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, Ivonir Scherer, condenado em 2022 a 20 anos de prisão pelo assassinato de Jorge Marafigo, em 2014, foi preso na sexta-feira, 19, em Foz do Iguaçu (PR).

O ex-presidente do Legislativo timboense foi localizado na rua Tóquio, no bairro Beverly Falls Park. De acordo com o delegado Geraldo Evangelista, Ivonir não resistiu à prisão.

Ivonir, de 46 anos, foi encaminhado à cadeia pública de Foz do Iguaçu.

Crime aconteceu há mais de dez anos

O homicídio aconteceu em fevereiro de 2014. Jorge, que tinha 53 anos na época, foi espancado durante uma briga de bar em que Ivonir estava envolvido, em Doutor Pedrinho.

Além de Jorge, que não resistiu aos ferimentos, outro homem ficou ferido. Ele teve afundamento do crânio e passou por uma cirurgia.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Influenciadora de Brusque entrega apartamento para mulher que venceu sorteio

2. Pergolado com trepadeiras jade vira atração em Guabiruba

3. Saiba qual deve ser o valor do salário mínimo após reajuste em 2025

4. Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque anuncia nova delegada

5. Conheça os personagens que deram nome às escolas municipais de Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: