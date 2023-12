Os termômetros em Brusque marcaram uma oscilação de picos entre 33 e 34°C neste sábado, 16, gerando uma sensação de calor que chegou a encostar nos 45°C durante a tarde.

O bairro Limeira Alta registrou a maior temperatura, alcançando 34,1°C por volta das 15h10, enquanto, no mesmo horário, o Souza Cruz apresentava uma sensação de abafamento em 44,2°C.

De maneira geral, as temperaturas elevadas provocaram um desconforto extremo, levando muitos a buscar alívio por meio de condicionadores de ar, ventiladores e outros recursos disponíveis.

Sensação de calor na região

Ao analisarmos as temperaturas máximas registradas neste sábado em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, fica evidente o calor imperando de forma intensa entre as cidades monitoradas.

Guabiruba, Botuverá e Presidente Nereu apontaram índices oscilando entre 32 e 34°C, assim como Brusque, onde a sensação de abafamento ultrapassou os 40°C.

Números do calor

A tabela a seguir oferece então uma visão clara dos números finais referentes ao calor deste sábado em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os índices em vermelho representam as temperaturas convencionais registradas pelos termômetros, enquanto em azul destacam o grau de desconforto.

Esses dados são específicos para cada ponto mencionado no anexo.

O que diz a previsão do tempo

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, o intenso calor, não apenas registrado na região de Brusque, mas em toda Santa Catarina neste sábado, está provocando trovoadas em várias áreas do estado, como Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Sul.

Essas regiões têm enfrentado pancadas de chuva de verão acompanhadas por descargas elétricas.

Coutinho não descarta totalmente a possibilidade de esses núcleos de instabilidade alcançarem também o Vale do Itajaí no fim da tarde e durante a noite.

No entanto, isso deve ocorrer de maneira isolada, atingindo áreas específicas e com pouca ou nenhuma incidência em outras próximas.

As altas temperaturas devem persistir ao longo deste fim de semana e grande parte da próxima, destaca o profissional da Climaterra.

Imagens deste sábado

Encerramos esta matéria com algumas imagens que ilustram o intenso calor registrado em Brusque durante a tarde deste sábado.

