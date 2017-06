A exemplo dos últimos dias, tivemos hoje quinta-feira,15, a ação do tempo seco em Brusque, friozinho na madrugada/amanhecer, mínimas que oscilaram entre 14ºC e 16ºC. Estamos praticamente há uma semana sem chuva em nossa cidade. O denso nevoeiro, que se formou na madrugada por toda nossa região, se fez presente até a metade desta manhã quando a partir de então, o sol predominou em nosso município, aparecendo por entre nuvens. Observamos um gradativo aquecimento na parte da tarde, com temperaturas máximas chegando aos 24ºC.

E ao que tudo indica, teremos um final de semana bem aproveitável para as atividades ao ar livre em geral em SC, tempo firme com certo aquecimento a partir de sábado. É o que nos diz Laura Rodrigues, meteorologista da Epagri/Ciram. Segundo Laura, a sexta e o sábado terão nevoeiros isolados na madrugada e amanhecer. Sol e algumas nuvens durante o dia. Já o domingo também será de sol, porém, com aumento de nuvens no decorrer da tarde em todas as regiões. Do Oeste ao Litoral Sul do estado, pancadas de chuva à tarde e noite, devido ao deslocamento de uma frente fria (sistema de chuvas) no litoral de SC. Temperatura elevada. Na segunda-feira,19, muitas nuvens a encoberto e chuvoso em SC. Tempo mais fechado e com maiores condições de chuva do Oeste ao Litoral Sul, onde os volumes de precipitação devem ser mais significativos destaca Laura.

Temperaturas extremas registradas hoje,15, em Brusque e região

A seguir trago os picos de temperaturas observados no dia de hoje em nosso município e região, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: