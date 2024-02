As condições do tempo previstas para a segunda metade desta semana, voltadas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, apontam para a retomada do calor típico do verão, dentro dos padrões normais, esperados para esta época do ano.

Os profissionais em meteorologia estão antecipando temperaturas superiores a 30°C, podendo até voltar a encostar nos 35°C, especialmente entre sexta-feira, 23, e sábado, 24.

Em relação a esta quinta-feira, 22, embora haja a expectativa para um aquecimento perceptível, não se espera que ultrapasse significativamente os 30/32°C na região.

O meteorologista Piter Scheuer gentilmente nos concedeu uma entrevista especial para discutir todos os detalhes da previsão do tempo, abrangendo a síntese apresentada anteriormente. Confira no boletim a seguir.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim adiantando as condições do tempo previstas para esta quinta-feira, direcionadas a Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Os moradores da região podem esperar momentos favoráveis para atividades ao ar livre durante a maior parte do dia.

Prevê-se que o sol brilhe entre algumas nuvens e, inicialmente, não há previsão de chuva pela manhã, embora possam ocorrer pancadas mal distribuídas no decorrer da tarde em direção à noite.

Isso se deve ao aumento das temperaturas, que devem voltar a ultrapassar os 30°C, embora não de forma significativa.

O tempo no fim de semana

Quando voltamos nossa atenção para o fim de semana, é importante lembrar que o verão não acabou.

Essa observação se justifica pela expectativa de um aquecimento mais significativo previsto para sexta-feira e sábado.

Durante esses dois dias, o sol deve reaparecer entre nuvens, e as temperaturas têm potencial para encostar nos 35°C em muitas cidades do Vale do Itajaí, incluindo Brusque.

No entanto, como é comum na atual estação, essa condição de verão não descarta totalmente a possibilidade de instabilidades típicas surgirem no turno vespertino devido ao calor.

Já no domingo, os simuladores meteorológicos indicam, inicialmente, menos sol e um maior risco de chuva ao longo do dia em Brusque e toda a região.

Isso sugere que atividades ao ar livre de média a longa duração podem ser comprometidas.

Com menos aberturas, as temperaturas não devem subir tanto, provavelmente permanecendo abaixo dos 30°C, o que então diminuirá a sensação de calor.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante este período (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

