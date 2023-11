VÍDEO – Cão atropelado é resgatado pela PRF na BR-470, no Vale do Itajaí

Um cão foi atropelado na manhã desse domingo, 12, na BR-470, em Indaial, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou o animal.

De acordo com as informações da PRF, o cachorro estava ferido junto à mureta que separa as pistas da rodovia duplicada. Os policiais fecharam uma das faixas com sinalização e, com apoio de pessoas que passavam pelo local, o removeram.

O cão, sem raça definida, foi levado à clínica veterinária Vetcenter, em Timbó. Ainda segundo a PRF, o animal foi medicado, passa bem e está à espera de adoção para um novo lar.

