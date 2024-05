VÍDEO – Ciclistas brigam após ultrapassagem em Blumenau

Dois ciclistas foram flagrados brigando na manhã desta segunda-feira, 6, na rua Itapiranga, atrás do Parque Vila Germânica, em Blumenau. O caso aconteceu por volta das 8h.

Segundo informações repassadas à reportagem de O Município, um dos homens teria cortado a frente do outro e os dois teriam caído. Isso gerou o princípio da discussão, que evoluiu para troca de agressões.

Relato

Ao jornal O Município Blumenau, uma das pessoas envolvidas na ocorrência relatou sua versão dos fatos. Segundo a filha do homem, o pai estava seguindo pela ciclofaixa quando avistou o outro homem envolvido que estava andando em zigue-zague com fones de ouvido.

Ele não conseguiu ultrapassar o outro ciclista de nenhum dos lados, pois de um lado havia a pista dos carros. Até que o pai dela ultrapassou o ciclista, dando a sinalização e o outro homem se assustou achando que ele havia cortado sua frente. “Perto de uma agência bancária ele alcançou o meu pai, jogou a bicicleta em uma cerca e quis tirar satisfação, mas meu pai seguiu em frente”, conta.

O outro envolvido continuou seguinte o homem, que estava a caminho do trabalho, quando ele parou ao lado dele, xingou e bateu com os dois pés na bicicleta dele para tentar derrubá-lo, ambos caíram. “No mesmo momento ele começou a agredir meu pai com chutes na cara dele, machucou o nariz dele e o rosto. E assim desencadeou a briga que foi gravada no vídeo”, acrescenta.

A vítima em questão fraturou três dedos e foi para o hospital de ambulância. A bicicleta também foi para o conserto por conta do impacto com o chão. O outro envolvido não ficou até o momento da chegada da Polícia Militar. Parte do relato foi confirmado pela PM que realizou um boletim de ocorrência.

Um vídeo enviado para a reportagem flagrou parte da briga e da discussão dos ciclistas. Confira:

