VÍDEO – Diversos pontos de Brusque registram alagamentos após forte chuva nesta segunda-feira

Vários pontos de Brusque registraram alagamentos no início da tarde desta segunda-feira, 15, após o temporal que caiu sobre a cidade. Moradores do Centro e do Jardim Maluche tiveram dificuldades para sair de casa e do trabalho. O temporal passageiro trouxe raios e trovões, logo em seguida, o sol voltou a aparecer.

No Centro, a água impediu a passagem na rua Willy Kormann, próxima da ponte dos bombeiros.

Nos bairros Guarani, Jardim Maluche e Santa Terezinha, também foram registrados alagamentos.

A entrada da escola Dom João Becker foi tomada pela água e dificultou a passagem de motos e pedestres.

Confira outros pontos afetados:

