VÍDEO – Duas pessoas ficam em estado grave após acidente entre moto e caminhão na BR-470, em Ibirama

Na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 10h, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na BR-470, em Ibirama.

Segundo primeiras informações, a moto, com um condutor e um passageiro, colidiu de frente com o caminhão, deixando duas vítimas em estado grave. As faixas já foram liberadas.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Rio do Sul. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama, Samu, Arcanjo-03 e Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

Confira imagens do acidente:

Vídeo de Evandro Alves

Leia também:

1. Conheça Klauss, o novo cão-guia do brusquense Sidnei Pavesi

2. Sine de Brusque realiza processo seletivo para vagas em empresa nesta quinta-feira

3. Meteorologista prevê quando frio deve chegar a Brusque

4. VÍDEO – Jovem é morto e adolescente fica ferido em tiroteio em Joinville

5. LISTA – Os jogadores ex-Brusque que estão na Série B do Brasileiro 2024

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: