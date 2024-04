VÍDEO – Macaco invade mercado e consome produtos em São Francisco do Sul

Um macaco-prego-preto chamado Chico causou confusão em um supermercado em São Francisco do Sul, no último fim de semana, 20 e 21. O animal, que pertence a um morador da região, abriu latas de cerveja, derrubou produtos e até consumiu alguns itens, causando transtornos aos clientes e funcionários do estabelecimento.

Segundo o coordenador do Grupo de Operações e Resgate (GOR) no município, Wesley Henrique, “No sábado, tentamos capturá-lo, mas ele acabou voltando para casa sozinho à noite”, conta Wesley. Devido à omissão na cautela do animal, o proprietário teve de assinar um termo circunstanciado.

No domingo de manhã, o macaco retornou ao supermercado e, diante do risco que representava para si e para os outros, foi apreendido pelo GOR com o apoio da Polícia Militar.

Devido à repetição do caso, o animal foi encaminhado para o centro de triagem de animais silvestres em Florianópolis. O GOR verificou que o macaco estava ainda com a vacina antirrábica atrasada.

O proprietário de Chico poderá tentar reaver o animal através da Justiça. “Ele tem registro no Ibama e a documentação está em dia”, afirma Henrique. No entanto, a Justiça decidirá se o animal poderá voltar para a casa dele ou se será encaminhado para outro local.

