VÍDEO – Homem preso por roubo em farmácia no Santa Terezinha já cometeu o mesmo crime em outras cidades de SC

O homem preso nesta quarta-feira, 14, por assaltar uma farmácia no bairro Santa Terezinha no dia anterior, é suspeito de ter realizado furtos em outras cidades de Santa Catarina neste ano, segundo a Divisão de Furtos e Roubos da Polícia Civil.

O primeiro caso aconteceu no dia 9 de janeiro, quando o autor realizou furto em uma farmácia de Itajaí. Uma câmera de segurança gravou o momento da chegada do homem, que estava acompanhado por uma outra pessoa, durante o crime.

O segundo crime foi realizado um mês depois, no dia 11 de fevereiro, na cidade de Ilhota, contra uma loja de roupas. Segundo a Polícia Civil, nos dois casos, o suspeito usou um simulacro de pistola para efetuar os furtos.

Prisão

Com o autor, foi localizado uma “bucha” de cocaína e um aparelho celular. O homem confessou o crime de roubo e alegou que após realizar, na terça-feira, o roubo na farmácia, voltou nesta quarta-feira à cidade para procurar outro local vulnerável.

No assalto, o homem roubou cerca de R$ 250. Afirmou que não estava armado, apenas fingiu estar com algo na cintura. No baú da motoneta, foram encontradas algumas peças de roupa e o simulacro de pistola.

Diante dos fatos, o homem foi algemado por resistir à ação policial e por haver risco de fuga, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

