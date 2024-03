VÍDEO – Motociclista morre após colisão com carro em rodovia da Grande Florianópolis

Um motociclista morreu após uma colisão com um carro na SC-407, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na manhã desta quinta-feira, 7. O acidente aconteceu no quilômetro 5,55 por volta das 6h50.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma Volkswagen Saveiro, conduzido por uma mulher, e uma Honda NXR150, conduzida pelo homem e tinha uma mulher de garupa.

A garupa foi levada ao hospital. Quando a equipe chegou no local, a condutora do carro informou que encostou no acostamento à direita para acessar seu local de trabalho, à esquerda.

Neste momento, quando já estava entrando na rua, teve seu carro atingido pela motocicleta. O motociclista e a garupa foram projetados para baixo do veículo.

A Polícia Científica esteve no local e prestou apoio à ocorrência. A identidade da vítima e demais detalhes não foram divulgados.

Veja o vídeo:

