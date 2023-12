VÍDEO – Motorista faz “cavalinho de pau” e quebra vidros de loja em Camboriú

Uma verdureira de Camboriú teve os vidros quebrados após um carro fazer um “cavalinho de pau” no estacionamento do comércio e arremessar britas na entrada da loja. O caso aconteceu durante a madrugada de Natal, no dia 25. Câmeras de segurança flagraram o momento da ação, que ocorreu por volta das 2h30.

O proprietário do local relatou aos policiais que recebeu uma ligação de um amigo informando que os vidros de sua verdureira estavam quebrados. Ele então foi até o comércio e olhou as câmeras de segurança, que flagraram um motorista fazendo a manobra no estacionamento.

Ao perceber o dano cometido, o motorista deixa o local.

Confira:

